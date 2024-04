MEELIS KUBITS Katsed vene opositsioon omavahel tülli ajada on määratud õnnestuma

Gurmaanidele. Vaatasin ära teise osa filmist "Perekond. Reetusid ja oligarhid" (veebilehel https://predateli.navalny.com) ning kui esimese järel tekkis veel küsimusi, kes on selle propaganda lõplik kasusaaja ja sellest tulenevalt rahastaja, siis minu jaoks on need küsimused tänaseks maas. Seda sõltumata sellest, kui mustades toonides kasusaajat kolmandas osas esitatakse.

Ei taha minna filmi sisusse, sest mitte midagi uut ma Venemaa üheksakümnendatest teada ei saanud, küll aga võib öelda, et seda on näidatud pehmelt öeldes ühekülgselt ja lisatud hulka tõendamata väited. See selleks, igaüks võib huvi korral vaadata ja teadmiste pinnalt hinnata. Probleem, miks see teos on saanud nii palju tähelepanu, ei ole mitte selle kvaliteet, vaid autor, täpsemalt öeldes kanal, kus see on avalikkuse ette paisatud.