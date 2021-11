Reisibüroo tahaks loovintelligentsile Sõrve suveresidentsi rajada

Detailplaneeringu taotluses on öeldud, et Männituka maaüksusele on plaanis rajada majutushoone-suvila ja kolm kõrvalhoonet, sealhulgas kaks kunstistuudiot ja teenindav hoone. Tulevikus on arendajal kavas osa suvilast üürida välja suveresidentsina kirjanikele, stsenaristidele, disaineritele ja muusikutele.