„Tegelikult näeme, et meie teeninduses ongi peamiseks teenuseks dokumentide taotlemine ja see on selline toiming, mida saab väga mugavalt teha just iseteeninduses, teenindusse kohapeale tulemata,“ lisas Antsaar. Antsaare sõnul on PPA kaugem eesmärk iseteenindust ja digikioskite kasutamist veelgi rohkem soodustada.