Ehituskeeluvööndi vähendamine võib maahinda oluliselt tõsta

Kinnisvarabüroo Uus Maa Kuressaare büroo juhataja Riho Mõisaäär ütles, et kui maale tekib ehitusõigus, kasvab selle hind oluliselt. “Kui sul siiamaani oli ainult karjatatav heinamaa ja täna on selle asemel elamukrunt, siis on need erinevad asjad,” sõnas ta. Ehituskeelu mahavõtmine võib mereäärsete kruntide hinda kergitada tema hinnangul vähemalt kaks korda, pigem veel rohkem.