Kummeli poe hoone tuleb nutikas ja energiasäästlik

STÜ juhatuse liikme Kalle Koovi sõnul on Kummeli konsum A-energiaklassi hoone. "Pea kogu vajalik energia hoone kütteks saadakse külmutus- ja jahutusseadmete jääksoojust ära kasutades," rääkis Koov. "Lisaks on maja katusel päikesepaneelid koguvõimsusega 80 kW."

Koovi sõnutsi on kogu valgustus nutika iseloomuga, mis võimaldab teatud kellaaegadel osa valgustust välja lülitada ja nii elektrit säästa. Näiteks põlevad parkla tuled õhtul, kui kauplus on veel avatud, eredamalt ning hilisõhtusel ja öisel ajal on parklas vaid valvevalgustus.