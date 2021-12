Kahe hoolekogu etteotsa jõudmine on tema sõnul juhtunud seetõttu, et Hariduse kooli 9. klassis õpib praegu tema tütar, Saaremaa gümnaasiumis aga tema kostil olev vahetusõpilane Saksamaalt. Lisaks on tal pikk kogemus endise SÜG-i, nüüdse Hariduse kooli hoolekogus, samuti Kuressaare muusikakooli hoolekogus. “Lastevanemate koosolek on mind valinud, lapsevanemad usaldanud,” lausus Teras.