MUHU UUDISSED ⟩ Jõulud käe jälle!

Neh, tagumine aeg oo akata mõtlema, et, mis sie pühadeks lava piale suab. Õlled oo mudud ammu köima pandud ja tüdrikutel pähkikotid valmis varutud, aga sülditeguga vist põle jõudn ükskid emane viel pihta akata. Neh, ja saialevad ja tangumakid ja jõuluorikas ja. Uijeekest neeletsid köivad, aga nõukest aega põle viel tuln, et jõvaks valmis kua tiha. Toomabe said elud-maad roise ja nüid ehk suab pire langsamini laska. Jõululaupa õhta ju taris ometiks kakstesn korda süia.