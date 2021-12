Rahvaülikool pälvis kvaliteedimärgi

Nimelt omistati rahvaülikoolile Euroopa täienduskoolituse kvaliteedimärk EQM (European Quality Mark). Kvaliteedimärk näitab, et kool ja selle pakutav õpe, teenused ja töö on kvaliteetsed.

KTG direktor Ly Kallas ütles, et rahvaülikool on välja kasvanud KTG täiendõppeosakonnast, mis asutati 2011. aastal. Täiendõppeosakond alustas kultuurijuttude ja kogemusloengute sarjaga, hiljem lisandus karjäärikooli loengutesari ning mõlemad osutusid kuressaarlaste hulgas populaarseks. Edasi tulid juba inglise keele kursused asutuste tellimusena ja arvutikursused.

Ly Kallase sõnul on tegemist kooli jaoks olulise tunnustusega, mis kinnitab, et rahvaülikoolis pakutav täiendusõpe on kvaliteetne ja areneb õiges suunas. Ta lisas, et on väga tänulik oma kooli meeskonnale, eriti projektijuht Krista Hallikule, kellega koostöös on meie rahvaülikool oma arengus kiiresti Eesti tublimate rahvaülikoolide hulka tõusnud.