Kuritegude arv vähenes aastaga jõudsalt

Kuigi üldine pilt on rõõmustav, on Kuressaare politseijuhi Rainer Antsaare sõnul aasta märksõnaks "joobes juhid". Eelmisel aastal tabati joobes juhte roolist 122, tänaseks on see number juba 145. Saarte Hääl kirjutas hiljuti, et selle arvu suurenemises mängib rolli ka kodanike suurenenud valvsus liikluses ohtlikult käituvate juhtide suhtes ning nendest teatamine hädaabinumbrile. Kriminaalses joobes juhtide arv on õnneks vähenenud, neid on tänavu olnud 47, eelmisel aastal oli 53.