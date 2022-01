Olen elupõline tallinlane, aga ütlen ausalt: mulle Tallinn ei meeldi. See on väga hall ja väga külm linn.

Kuna olen sündinud kakskeelses peres Lasnamäel, on minu jaoks tähtis see, kuidas saan isiklikult panustada selleks, et minu riik, minu ühiskond, minu kogukond oleks veelgi parem. See on asi, mis mind motiveerib – püüda oma tegudega Eestit edasi viia.