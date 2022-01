Selgus, kes saab tänavuse Saaremaa valla 25 000 eurose arstitoetuse

Mariliis Putnik asus Kuressaare Haiglas oftalmoloogina (silmaarstina) tööle 25. jaanuaril 2021. Varem on ta töötanud nii Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliinikus kui ka üldarstina Soomes.

Vallavanem Madis Kallase sõnul on tal väga hea meel, et Saaremaa on juurde saanud eriarsti ja vald saab teda toetada.