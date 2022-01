MÄLESTAME ⟩ Suri maakonna vanim inimene

Läbi aastate on Selmast, keda sõprade ja tuttavate seas rohkem küll Salmena tunti, ajakirjanduses palju kirjutatud ning alati iseloomustati teda kui elurõõmsat inimest, kes jätkus reipust ja optimismi. Selma oli ikka heas tujus, vitaalne ja huumorimeelne, sõbralik, abivalmis ja lahke.

Kui ta 2019. aasta septembris 100. sünnipäeva tähistas, päris ajakirjanik, kas elupäevad haigemajas töötanud sitke saare naine on ka ise arstide abi vajanud, ning juubilar vastas, et eks vahel ikka on tohtrite abi tarvis läinud.