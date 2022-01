“Kui ma seda väikese tüdrukuna raadiost kuulsin, olin ma kindel, et Georg Ots on soomlane,” meenutab Soome instituudi juht Hannele Valkeeniemi. Samasugused mälestused on suvesaarlasest kunstnikul Matti Vainiol, kes arvas tõsimeeli, et tegu on soome lauluga.