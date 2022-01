Loomapäästegrupp ⟩ "Tornikassi" julmurist omanik tegi kuriteo

"Ilmselt lootsid omanikud, et kass kukub surnuks või vähemalt vigaseks, mis annaks aluse eutanaasiaks," põhjendas Valner oma seisukohta. "Ning isegi kui see polnud algne idee, siis looma jätmine tugevate miinuskraadide korral sellisesse kohta, mis kujutab ohtu tema elule ja tervisele, sisaldab kõiki kuriteo osiseid."

Valner rõhutas, et lemmikloomi pole lubatud omapäi hulkuma lasta. "Kui tõmmata paralleel lapsega, siis on vahest kõigile selge, et see pere oleks oma võsukestest kohe ilma," lausus ta.