Salme osavallakogu lükkas viikingikeskuse idee veerema

Salme osavallakogu avaldas esmaspäeval üksmeelselt põhimõttelist toetust Rauno Rahneli ideele rajada viikingikeskus. Üle kümne aasta tagasi Salmelt leitud viikingilaevade temaatikat ei ole tänaseni kohapeal suuremalt eksponeeritud, mistõttu on Rahneli sõnul viimane aeg seda tegema hakata. Tema näeb, et Salme võiks saada tuntud viikingikeskuseks. "Meil on leid, mis mujal maailmas oleks ammu juba eksponeeritud ja rahvale näitamiseks toodud," ütles Rahnel, kes on ise osavallakogu liige.