Andres Tamm soovib taastada Kuressaare rae

"Kõik teised Saaremaa piirkonnad on saanud endale esinduse, aga Kuressaare linnal, kus elab kolmandik vallarahvast, seda ei ole," selgitas Tamm oma ettepanekut. "Kui väidetakse, et linnaelanikke esindab volikogu linnakodaniku komisjon, siis on see puhas pettus. See on organ, kus ainult jutustatakse. Seal ei süveneta, aga nii ei saa linna asja ajada. Selleks peab olema palgaline inimene või inimesed," rääkis ta.