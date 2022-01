Esmaspäeval ootab mobiilne naistekliinik naisi rinnakontrolli Orissaares

Mobiilses naistekliinikus alustab esimesena tööd rinnakabinett, kuhu on oodatud igas vanuses naised, kes soovivad kontrollida rindu või kellel on rindadega seotud kaebused. Mobiilses rinnakabinetis (bussis) teevad iseseisvaid vastuvõtte kogemustega ämmaemandad. Rinnakabinetti pääseb saatekirjata ja see võimaldab saada abi kiiremini.