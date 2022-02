Koos ajakirja tegemisel lähtus Visit Saaremaa riigi tasandil tehtud otsusest, et sihtkohad ei ole enam maakonnapõhised, vaid hõlmavad suuremat piirkonda. Üks selliseid on Saare ja Hiiu maakond, mistõttu kajastabki ajakiri tööpealkirjaga Mo Saared Saaremaad, Hiiumaad, Muhut ja Ruhnut.

“Piirkonna terviklik turundamine nii kodu- kui ka välisturgudel on efektiivsem kui iga saare individuaalsed ühekordsed turundustegevused,” ütles Visit Saaremaa brändi haldava vallavalitsuse turismi- ja turundusteenistuse turismispetsialist Kristina Mägi. Seetõttu on tema sõnul iseenesestmõistetav, et Mo Saaremaa kontseptsioon mõtestatakse ümber.