Vaata, mis olid eelmise aasta enim külastatud tuletornid

"2020. aastal oli meil tõepoolest rekordaasta ja küllap aitasid sellele kaasa välismaale reisimise piirangud ning väga kõrge siseturism. Eelmisel aastal olid koroonapiirangud lõdvemad, hirmud väiksemad ning inimesed soovisid rohkem ka välismaale reisida. Samas välismaa turiste Eestisse ikka väga ei jõudnud," selgitas Transpordiameti navigatsioonimärgistuse üksuse juhataja Andry Rütkinen . "Aga hea meel on tõdeda, et tuletornid pakuvad jätkuvalt Eesti inimestele suurt huvi."

2021. aastal rekonstrueeris Transpordiamet Saaremaal asuva Panga tulepaagi eesmärgiga, et seda oleks tulevikus võimalik avada külastajatele. Panga tulepaak on Eesti ainus sõrestiktorn, millel ülesminek toimub redelite asemel ohutult treppidest ja tulepaak asub kaunite vaadetega asukohas. Loodetavasti on Panga tulepaak alates 2022. aasta suvest külastajatele avatud.