Vabariigi aastapäeva tähistamine Vabadussõja lahingu taasesitamisega on sõjamuuseumis traditsioon, aga seekordne vaatemäng tuleb lahingut korraldava Saaremaa Sõjavara Seltsi esimehe Margus Sinimetsa sõnul eriline.

Kui tavaliselt on punased lahingu algul mõisas peremehetsenud ja eesti rahvaväelased on katsunud mõisa tagasi vallutada, siis seekord on asi teisiti.