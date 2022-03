Ken Torn / Kauri Pannas teevad Portugali ERC etapil Rally2 autoga debüüdi

„Ühelt pool on see väga hea ja rõõmsaks tegev võimalus, mis meile on pakutud, kuid teisalt on maailmas toimuv ja sellega kaasnevad eelarve täitmise ülesanded seda emotsiooni alla tõmmanud. Fafes oleme stardis ja kavatseme nautida igat kilomeetrit Rally2 autos ja anda endast seejuures nagu alati parim. Minu viimased sõidetud kilomeetrid pärinevad jaanuaris sõidetud Otepää sprintrallilt, kuid õnneks saame kohapeal enne võistlus teha väikese testi, et veidi kruusal autoga sina peale saada," rääkis Ken Torn.