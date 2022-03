Gümnaasium ja ametikool tähistavad emakeelepäeva kõnedega Ukraina toetuseks

“Emakeelepäev on ellu kutsutud, et väärtustada eesti keelt ja kultuuri ning omariiklust,” ütles ettevõtmise idee üks autoreid, Saaremaa gümnaasiumi direktor Ivo Visak . “Tänavu soovivad aga koolinoored selle päeva pühendada ja siduda Ukrainas toimuvate sündmustega.”

Rääkides ürituse sisust, ütles koolijuht, et koosolekul esinevad kõnedega nii gümnaasiumi kui ka ametikooli õpilased. “Lisaks on lubanud esineda Kaitseliidu Saaremaa maleva endine pealik Gunnar Havi,” märkis ta. “Sõnavõttude vahepeale on planeeritud muusikalised ja tantsulised esinemised. Seega peaks seal erinevat tegevust olema piisavalt.”