Torn ja Pannas lõpetasid ebaõnnestunud nädalavahetuse punktikatse võiduga

Kui pühapäeva esimesed kaks katset said Torn - Pannas sõita heas tempos ja näitasid katsetel vastavalt üheksandat ja seitsmendat katseaega, siis 12. kiiruskatse järel pidid eestlased tõdema, et viimasel katsel oli auto iluvõre lahti tulnud ja radiaatorile augu sisse surunud. See tähendas, et järgnevad kaks katsed sõitsid mehed autoga, mis oli Road modes.

Ken Torn: "Oli oodata, et ilm teeb ralli keeruliseks. kuid paraku oli meil ka muid seikluseid. Kahjuks jäi palju vajalike kilomeetreid sõitmata, mis oleks meid kiiremini edasi aidanud. Power Stage katseks erilist plaani polnud, kuid olime selleks hetkeks auto ja enesetunde järjest paremaks saanud. Nüüd tuleb tublisti vaeva näha ja loota, et Assooridel tuleb parem võistlus, kuigi ka seal tuleb asuda starti eelneva kogemuseta. Põnev saab igal juhul olema."

Kauri Pannas: "Kahjuks kõik nii hästi ei sujunud, kui me lootsime, kuid see teebki selle spordi eriliseks ja ettearvamatuks. Kindlasti pean mainima, et äraütlemata põnevad katsed on siin. Oma vürtsi ei jätnud lisamata ilmastik. Ralli lõpu mõrudust vähendas Power Stage hea tulemus. Uus väljakutse on jube põnev ja tööd on vaja veel kõvasti teha."