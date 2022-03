Sõjapõgenike seltsis on Saaremaale jõudnud ka 13 lemmiklooma

„Oluline on, et kõikidest sõjapõgenikega kaasas olevatest koertest ja kassidest teavitatakse PTA-d. Pärast teavitust võtab amet sõjapõgenikuga ühendust ja esimesel võimalusel tehakse kõik vajalik, mis võimaldab looma vaba liikumist nii Eestis kui Euroopa Liidus tervikuna,“ selgitas Kalda.

Vajadusel loom kiibitakse, vaktsineeritakse marutaudi vastu ja lemmikule antakse pass. Kuna loomade hulk on suur, siis palume varuda kannatust. Kõigi loomade omanikega võetakse ühendust ja teostatakse kõik toimingud. Väga suur roll õigeaegsel teavitusel on koostöö erinevate organisatsioonidega ja veterinaararstidega, kes on andnud olulise panuse teavituste jõudmisel PTA-sse.

Kõige rohkem lemmikloomi on jõudnud Tallinnasse. „Ametit on teavitatud 234 lemmikust, kes asuvad Tallinnas. Loomad asuvad üle Eesti, kuid ametile teadaolevalt on Tartusse on jõudnud 21, Pärnusse 19, Saaremaale 13 lemmiklooma. Kõikide nende loomade ülevaatusega amet jõudumööda tegeleb,“ kinnitas Kalda.