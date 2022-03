Töötukassa julgustab sõjapõgenikke abi küsima

“Ukrainlasi, kel kõik vajalikud dokumendid koos, on meil töötuna arvel 12 ning aeg on broneeritud neljakümne seitsmele,” ütles töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepik .

“Kuna otsime töökäsi, on meil hea meel pakkuda võimalust inimestele, kes on praegu Ukrainast siia tulnud,” ütles Incap Electronics Estonia personalijuht Helena Lee.

“Meie ettevõttel on aastaks ülekoormus ning kui leidub inimene, kel on oskused, aga pole teenimisvõimalust, siis on ta meile oodatud,” kinnitas OÜ Alunaut juht Mark Muru.