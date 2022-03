Vallavolinik kahtlustab, et vallavalitsus tegi maadevahetusega kahjuliku tehingu

"Saaremaa vald leiab, et riigile kuuluva äriühingu ja Saare maakonna suurima kaubasadama arenguperspektiivide toetamine on avalikes huvides," seisab volikogu otsuses.

3,6 hektari suurune maatükk aadressiga on samas vallavõimude hinnangul vajalik ettevõtluse arendamiseks. Nimelt on mitmed ettevõtted huvi tundnud selle omandamiseks või kasutusse saamiseks.

Kristjan Moora vaidele vastuseks teatas volikogu esimees Jaanus Tamkivi, et see tuleb tagastada, kuna Mooral puudub õigus vaiet esitada: "Vaie ei ole esitatud enda subjektiivsete õiguste kaitseks haldusakti või toimingu vaidlustamiseks."

Saaremaa abivallavanem Mikk Tuisk ütleb, et vald ise Põhja tn 44 maad oma põhiülesannete täitmiseks ei vaja ja plaanis on kinnistu enampakkumise korras müüa.

Ta lisab, et huvi kinnistu vastu on tundnud mitmed ettevõtjad.

"Olen enam kui kindel, et vald ei kaota selle tehinguga raha ei otseselt ega ka kaudselt, vaid see on kasulik vahetus nii Saaremaa vallale, Saarte Liinidele kui ka riigile," lausub Tuisk. "Vallavalitsuse hinnangul on tegu kahe väga hea kinnistuga, mille potentsiaal tänaseni on kasutamata."