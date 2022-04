“Lõplikke otsuseid on keeruline teha, aga hetkel läheme oma investeeringuplaanidega edasi,” kinnitas Lempu. “Tahaks järgmisel kuul kopa maasse lüüa. Ootame ehitajatelt hinnapakkumisi ja peame pankadega läbirääkimisi,” lisas ta.

Lempu möönis, et ehitushinnad on tõusnud, õnneks küll mitte väga oluliselt. Aga ehituperiood kujuneb ilmselt pikemaks. “Odavamaks kusagil midagi ei lähe. Kõige rohkem teeb muret, kas ehitajad suudavad materjalid tähtaegselt tarnida. Pangad igatahes on raha valmis andma,” rääkis ta.