Saaremaa naine vajutas linki ja jäi oma rahast ilma

Arvutikelmused on endiselt väga levinud.

Kuressaare politseijaoskonnas alustati 13. aprillil menetlust selles, et 20. märtsil saadeti 19-aastasele naisele seni kindlaks tegemata inimese poolt sõnum, milles öeldi, et teie pakk ootab kohaletoimetamist ja vaja on kinnitada makse.