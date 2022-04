Kaitsealadel üle Eesti algasid metsaelupaikade inventuurid

"Eesmärk on saada teada elupaikade tegelikud pindalad ja ülevaade väärtustest, et neid senisest paremini kaitsta. Paikades, kus metsaelupaigad on muutunud, saab neid edaspidi värskete andmete põhjal paremini hoida. Seal, kus elupaika ei ole, saab lubada piiranguvööndites lubatud tegevusi."

Eksperdid teevad inventuure Lahemaa, Vilsandi ja Matsalu rahvusparkides, Haanja ja Otepää looduspargis, Kõnnumaa, Rabivere ja Kõrvemaa maastikukaitsealal, Nehatu, Puhtu-Laelatu, Nigula, Sookuninga ja Luitemaa looduskaitsealal, Luitemaa hoiualal ning Marimetsa-Õmma loodusalal. Need on alad, mis on seni osaliselt inventeerimata või mille inventuuri andmed on aegunud.