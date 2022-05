KODUST KAUGEL: Pilt Julijast ja tema kaks nädalat tagasi Kuressaare haiglas sündinud pojast Damirist on tehtud hotellitoas. Julija südamesoov on, et sõda kiiresti lõpeks ja nad kõik saaksid Ukrainasse naasta.

Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl