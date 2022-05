Uue kuue saanud Maris anti taas noorpurjetajate kätte

“Laevad tunnevad ennast kõige paremini vees,” ütles SMS-i kommodoor Priit Kuusk. Purjetamishooaja avaüritusel pühapäeval vette lastud ligi 40-aastane Poolas ehitatud laev sai tema sõnul korraliku remondi ning on valmis järjekordse noorpurjetajate põlvkonna käe all regattidel osalema. Noorkapten Paomees on tema sõnul klubi silmis suuteline kiiljahiga purjetamise vastutust kandma.