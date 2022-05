Võidupüha toob Kuressaare keskväljakule 800 osalejat

Rahvusringhäälingu töötajad uudistasid kolmapäeval Kuressaare keskplatsil, et leida võimalikke võttekohti 23. juunil peetava võidupüha paraadi ülekande tarbeks. Kaitseliidu peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonna ülema major Arvo Jõesalu sõnul on paraad suuresti ikkagi telesündmus. Teles kantakse paraadi üle tund aega, üritus ise kestab paari tunni ringis.

Kuressaarde on rivisse oodata 800 inimest (vaata allolevat nimekirja), lisaks külalised ja publik. Jõesalu sõnul ei ole publikul platsil rivi taga just kõige paremad vaatekohad, kuid paraadi saab hästi jälgida Tallinna tänavalt. Eelmisel õhtul toimub ka peaproov, mis on paraadiga üks-ühele.

Võidupüha paraadil saadetakse üle Eesti laiali ka võidutuli, milleks ühendatakse Toris Eesti sõjameeste mälestuskiriku altaril läidetud ja pühitsetud mälestustuli ning Saaremaal läidetud muinastuli. Ühendamine toimub Kuressaare kesklinnas 23. juuni hommikul. Tule annab Eesti maakondade kodutütardele ja nende juhendajatele kaasa vabariigi president Alar Karis.

Võidupüha hommikul heisatakse kesklinnas ka lipp ning asetatakse pärjad Vabadussõjas langenute monumendi jalamile. Trikoloor saab lehvima ka Kuressaare linnuse tornis.

Jõesalu sõnul on Kaitseliidu korraldatava võidupüha paraadi eripära see, et igal aastal toimub see erinevas kohas ja tahab alati nullist läbiviimist. Kuressaare ürituse korraldamine on kestnud juba detsembrist.

Saaremaal teeb olukorra eriti keeruliseks logistika ning just mandrilt Muhusse pääsemine. Tung saartele on jaanipäeva aegu niigi suur. Jõesalu ütles, et hetkel on veel arutusel, kas kasutatakse liinireise või leitakse võimalus erireisideks.