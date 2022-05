KALLE LAANET ⟩ Diktaatori arusaamad 9. mai "võidust"

Teatud mõttes uus hääl selles vale ja pettuse müriaadis kõlas aga mõni päeva tagasi. Kuna Venemaa on teoreetiliselt parlamentaarne riik, siis tuleb – teoreetiliselt ja hea tahtmise korral – pöörata tähelepanu, et Venemaa riigiduuma ehk (teoreetiliselt) Venemaa parlamendi esimees Vjatšeslav Volodin tegi järgmise avalduse: "Ukrainale relvi saatnud riikide juhid tuleb vastutusele võtta kui sõjakurjategijad."

Asetame selle mõttekese Putini poolt kultiveeritava "Suure isamaasõja" – tegelikult muidugi II maailmasõja – võitmise konteksti, sobivalt äsjase 9. mai tähistamisega. Ajakirjanduses juba rohkelt kommenteeritu kohaselt poetas Putin sel aastal sõnakese ka mõne sõjaaegse liitlasriigi inimeste kohta. Lisaks kinnitas ta ka üle oma arvamuse, et Nõukogude Liit koos vene rahvaga võitis selle sõja täiesti üksi ja omapäi. Tõsi, asjaolusid täielikult moonutades.

Meenutagemgi nüüd, kuidas selle "kangelasliku võiduga" tegelikult oli. Vene ja teiste kommunistliku terrori all kannatanud rahvaste, miljonite inimeste hävitamine oli selle totalitaarse riigi juhtide poolne sõgedus samavõrra kui üleüldse sõja alustamine ja jätkamine.

Naised ja lapsed töötasid tehastes näljastena ja nõrkemiseni, see tähendab, kuni nad oma tööpingi kõrvale või laskemoonakasti alla elutuna maha langesid. Tuleb tunnistada, et mõned jäid siiski ellu, nii rindel kui ka tagalas. Isegi mõned neist, kes seejärel vangilaagritesse sunnitööle saadeti, jäid imekombel ellu. Elu on visa, vaadakem või samblikke Saaremaa rannakividel...