Уже около трех недель группа украинских беженцев, нашедшая приют на Сааремаа, занимается в Курессаарской профессиональной школе.
Kuressaare Ametikool открыла двери для украинских беженцев
Сейчас учреждение со столетней историей посещают 10 украинцев, большинство из них — подростки 15-17 лет, заканчивающие выпускные классы в Украине. Также в школу ходят и несколько взрослых, которые задумались над тем, чтобы получить еще одно образование.
Referent Anne Rand встречает украинцев здесь одной из первых. Она рассказала, что беженцы сейчас проходят некий экспресс-курс, который включает в себя изучение эстонского, английского языков, а также профориентацию. Учеников понемногу знакомят со всеми возможными специальностями, чтобы, при желании, уже к осени они могли выбрать профессию.
«Мы решили, что можем организовать для них знакомство со школой на протяжении двух месяцев, до Янова дня, потому что потом наши учителя уходят в отпуск. И, если ученики из Украины останутся здесь, то осенью смогут выбрать, в каком направлении хотят получить образование. Мы очень гибко ко всему подходим и предлагаем все, что можем, учитывая наши ресурсы», — рассказывает Anne.
Если же кто-то не успеет определиться с выбором специальности, Ametikool предлагает программу «выбор карьеры». В течение учебного года студенты могут посещать занятия на 9 специальностях, чтобы подробнее с ними ознакомиться.
Сложность организации учебного процесса сейчас заключается в том, что большинство преподавателей Kuressaare Ametikool не говорят на русском языке, а ученики из Украины не знают эстонского. Многие из них также не владеют и английским на достаточном уровне. Однако школа нашла выход и из этой ситуации, подобрав удобный график занятий с учителями, которые знают русский язык.
Естественно, что за лето хорошо овладеть эстонским языком украинцы не смогут, однако в школе планируют решить и эту проблему — студентам будут помогать преподаватели, которые могут хорошо с ними коммуницировать. А за несколько лет учебы выучить язык и успешно сдать экзамены можно, уверенна Anne, главное — желание.
«Мы не знаем, сколько они здесь пробудут. Ребята говорят, что вернутся домой при первой же возможности. И мы их понимаем, ведь каждый человек хочет жить в своей стране. Но, в любом случае, мы им поможем здесь, насколько это возможно», — резюмирует она.
Ученики действительно говорят, что очень хотят вернуться в Украину, хоть в Kuressaare Ametikool им очень нравится.
Многие из них приехали из «горячих» точек. Например, Mariia, Anastasiia и Yaroslav — из Харьковской области, которая постоянно обстреливается российскими войсками, а под самим Харьковом несколько месяцев длились ожесточенные бои. Мария и Анастасия в Украине заканчивают 11-й, выпускной класс. С будущей специальностью они пока не определились. А 17-летний Ярослав уже учится на 1-м курсе университета по специальности «маркетинг». 15-летний Michael приехал из Днепра, он хочет связать свою профессию с IT.
Viktoriya находится на Сааремаа с конца марта. В Украине она учится в профессиональном училище на парикмахера-визажиста. Сейчас занятия проходят дистанционно. Ее семье удалось вырваться из города Северодонецк Луганской области.
Войска РФ сейчас активно обстреливают город и пытаются к нему прорваться. Северодонецк в результате атак давно остался без газа, электричества, связи и чистой воды, а выехать оттуда почти нереально. У Виктории в родном городе осталась бабушка, но связи с ней практически нет.
«Моему папе очень редко удается узнать, как она, потому что зарядить телефон или найти связь в Северодонецке почти нереально. В остальном, я мало знаю, что сейчас там происходит — люди отрезаны от всего. Я не знаю, существует ли еще мой дом... Мне сказали, что, вроде бы, его больше нет», — говорит Виктория.
Она очень скучает по своему городу, Украине и хочет вернуться как можно скорее.
«Мы будем возвращаться. Вряд ли в Северодонецк, но обязательно в Украину. Возможно, поселимся где-то на Западной», — добавляет девочка.
А вот Sasha планирует задержаться в Эстонии на некоторое время. Она из Киева. Дома девушка закончила Национальную академию искусств и архитектуры по специальности «график, художник сцены». Она занималась скульптурой и керамикой, обучала взрослых в собственной студии-мастерской. На Сааремаа Саша приехала с 3-летним ребенком и мамой. Cейчас она не только посещает занятия в Kuressaare Ametikool, но и ведет некоторые из них, обучая других украинцев изобразительному искусству. Осенью, по возможности, она планирует поступить на дизайн.
Украинцы надеются, что война закончится как можно скорее, и они вернутся на Родину. А пока что с удовольствием посещают занятия и знакомятся с эстонским профобразованием.