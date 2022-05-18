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Kuressaare Ametikool открыла двери для украинских беженцев

Julia Tkatš
, ukraina ajakirjanik, sõjapõgenik Saaremaal
Kuressaare Ametikool открыла двери для украинских беженцев
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Mariia Hnatchenko, Anastasiia Klochko, Yaroslav Ostrlakov, Viktoriya Davidenko, Sasha Kazakova, Michael Bulava õpetaja juhendamisel koolitunnis.
Mariia Hnatchenko, Anastasiia Klochko, Yaroslav Ostrlakov, Viktoriya Davidenko, Sasha Kazakova, Michael Bulava õpetaja juhendamisel koolitunnis. Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Уже около трех недель группа украинских беженцев, нашедшая приют на Сааремаа, занимается в Курессаарской профессиональной школе.

Сейчас учреждение со столетней историей посещают 10 украинцев, большинство из них — подростки 15-17 лет, заканчивающие выпускные классы в Украине. Также в школу ходят и несколько взрослых, которые задумались над тем, чтобы получить еще одно образование.

Referent Anne Rand встречает украинцев здесь одной из первых. Она рассказала, что беженцы сейчас проходят некий экспресс-курс, который включает в себя изучение эстонского, английского языков, а также профориентацию. Учеников понемногу знакомят со всеми возможными специальностями, чтобы, при желании, уже к осени они могли выбрать профессию.

«Мы решили, что можем организовать для них знакомство со школой на протяжении двух месяцев, до Янова дня, потому что потом наши учителя уходят в отпуск. И, если ученики из Украины останутся здесь, то осенью смогут выбрать, в каком направлении хотят получить образование. Мы очень гибко ко всему подходим и предлагаем все, что можем, учитывая наши ресурсы», — рассказывает Anne.

Если же кто-то не успеет определиться с выбором специальности, Ametikool предлагает программу «выбор карьеры». В течение учебного года студенты могут посещать занятия на 9 специальностях, чтобы подробнее с ними ознакомиться.

Сложность организации учебного процесса сейчас заключается в том, что большинство преподавателей Kuressaare Ametikool не говорят на русском языке, а ученики из Украины не знают эстонского. Многие из них также не владеют и английским на достаточном уровне. Однако школа нашла выход и из этой ситуации, подобрав удобный график занятий с учителями, которые знают русский язык.

Естественно, что за лето хорошо овладеть эстонским языком украинцы не смогут, однако в школе планируют решить и эту проблему — студентам будут помогать преподаватели, которые могут хорошо с ними коммуницировать. А за несколько лет учебы выучить язык и успешно сдать экзамены можно, уверенна Anne, главное — желание.

«Мы не знаем, сколько они здесь пробудут. Ребята говорят, что вернутся домой при первой же возможности. И мы их понимаем, ведь каждый человек хочет жить в своей стране. Но, в любом случае, мы им поможем здесь, насколько это возможно», — резюмирует она.

Ученики действительно говорят, что очень хотят вернуться в Украину, хоть в Kuressaare Ametikool им очень нравится.

Многие из них приехали из «горячих» точек. Например, Mariia, Anastasiia и Yaroslav — из Харьковской области, которая постоянно обстреливается российскими войсками, а под самим Харьковом несколько месяцев длились ожесточенные бои. Мария и Анастасия в Украине заканчивают 11-й, выпускной класс. С будущей специальностью они пока не определились. А 17-летний Ярослав уже учится на 1-м курсе университета по специальности «маркетинг». 15-летний Michael приехал из Днепра, он хочет связать свою профессию с IT.

Viktoriya находится на Сааремаа с конца марта. В Украине она учится в профессиональном училище на парикмахера-визажиста. Сейчас занятия проходят дистанционно. Ее семье удалось вырваться из города Северодонецк Луганской области.

Войска РФ сейчас активно обстреливают город и пытаются к нему прорваться. Северодонецк в результате атак давно остался без газа, электричества, связи и чистой воды, а выехать оттуда почти нереально. У Виктории в родном городе осталась бабушка, но связи с ней практически нет.

«Моему папе очень редко удается узнать, как она, потому что зарядить телефон или найти связь в Северодонецке почти нереально. В остальном, я мало знаю, что сейчас там происходит — люди отрезаны от всего. Я не знаю, существует ли еще мой дом... Мне сказали, что, вроде бы, его больше нет», — говорит Виктория.

Она очень скучает по своему городу, Украине и хочет вернуться как можно скорее.

«Мы будем возвращаться. Вряд ли в Северодонецк, но обязательно в Украину. Возможно, поселимся где-то на Западной», — добавляет девочка.

А вот Sasha планирует задержаться в Эстонии на некоторое время. Она из Киева. Дома девушка закончила Национальную академию искусств и архитектуры по специальности «график, художник сцены». Она занималась скульптурой и керамикой, обучала взрослых в собственной студии-мастерской. На Сааремаа Саша приехала с 3-летним ребенком и мамой. Cейчас она не только посещает занятия в Kuressaare Ametikool, но и ведет некоторые из них, обучая других украинцев изобразительному искусству. Осенью, по возможности, она планирует поступить на дизайн.

Украинцы надеются, что война закончится как можно скорее, и они вернутся на Родину. А пока что с удовольствием посещают занятия и знакомятся с эстонским профобразованием.

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