Kuressaare Ametikool открыла двери для украинских беженцев

Сейчас учреждение со столетней историей посещают 10 украинцев, большинство из них — подростки 15-17 лет, заканчивающие выпускные классы в Украине. Также в школу ходят и несколько взрослых, которые задумались над тем, чтобы получить еще одно образование.

Referent Anne Rand встречает украинцев здесь одной из первых. Она рассказала, что беженцы сейчас проходят некий экспресс-курс, который включает в себя изучение эстонского, английского языков, а также профориентацию. Учеников понемногу знакомят со всеми возможными специальностями, чтобы, при желании, уже к осени они могли выбрать профессию.

«Мы решили, что можем организовать для них знакомство со школой на протяжении двух месяцев, до Янова дня, потому что потом наши учителя уходят в отпуск. И, если ученики из Украины останутся здесь, то осенью смогут выбрать, в каком направлении хотят получить образование. Мы очень гибко ко всему подходим и предлагаем все, что можем, учитывая наши ресурсы», — рассказывает Anne.

Если же кто-то не успеет определиться с выбором специальности, Ametikool предлагает программу «выбор карьеры». В течение учебного года студенты могут посещать занятия на 9 специальностях, чтобы подробнее с ними ознакомиться.

Сложность организации учебного процесса сейчас заключается в том, что большинство преподавателей Kuressaare Ametikool не говорят на русском языке, а ученики из Украины не знают эстонского. Многие из них также не владеют и английским на достаточном уровне. Однако школа нашла выход и из этой ситуации, подобрав удобный график занятий с учителями, которые знают русский язык.

Естественно, что за лето хорошо овладеть эстонским языком украинцы не смогут, однако в школе планируют решить и эту проблему — студентам будут помогать преподаватели, которые могут хорошо с ними коммуницировать. А за несколько лет учебы выучить язык и успешно сдать экзамены можно, уверенна Anne, главное — желание.

«Мы не знаем, сколько они здесь пробудут. Ребята говорят, что вернутся домой при первой же возможности. И мы их понимаем, ведь каждый человек хочет жить в своей стране. Но, в любом случае, мы им поможем здесь, насколько это возможно», — резюмирует она.

Ученики действительно говорят, что очень хотят вернуться в Украину, хоть в Kuressaare Ametikool им очень нравится.

Многие из них приехали из «горячих» точек. Например, Mariia, Anastasiia и Yaroslav — из Харьковской области, которая постоянно обстреливается российскими войсками, а под самим Харьковом несколько месяцев длились ожесточенные бои. Мария и Анастасия в Украине заканчивают 11-й, выпускной класс. С будущей специальностью они пока не определились. А 17-летний Ярослав уже учится на 1-м курсе университета по специальности «маркетинг». 15-летний Michael приехал из Днепра, он хочет связать свою профессию с IT.