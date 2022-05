LUGEJA KÜSIB ⟩ Milleks on bussiga sõitjail vaja ühiskaarti?

“Milleks on linnaliinibussi sõitjail vaja ühiskaarti? Eeldan, et seda on tarvis sõitjate arvu üle arvepidamiseks, aga paljud bussisõitjad ei teagi, et kaarti tarvis on, rääkimata sellest, et oma sõit tuleb valideerida. Kust Kuressaares ühiskaarte osta saab?"