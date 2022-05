JANAR HOLM ⟩ Siilina udus uitamas

Pärisreformid tähendavad, et on muutusi, mis on valusad. Rohepööre puudutab ju kõiki meie elutegevuse valdkondi, see tähendab väga põhjalikke ümberkorraldusi sisuliselt kõiges. Kas me aga päriselt näeme tõsist vaidlust, debatti nende konkreetsete lahenduste üle? Kindlasti mõnes valdkonnas vaidlusi on – näiteks energeetikas, sest praegune olukord lihtsalt ei lase enam nii energiaallikate kui ka elektri ja kütuse hinna jõukohasuse teemast mööda vaadata. Üldiselt aga on teema käsitlus loid, sest ei ole veel selget tegevuskava, ei ole konkreetseid lahendusi.