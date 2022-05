KALLE LAANET ⟩ Mereriigiks alatiseks muutunud meredel

Eesti riigikaitse edeneb jõudsalt. Suurõppus SIIL 2022 on olnud väga edukas. Riigikaitselised valitsuspoolsed lisapaketid tõstavad nii Eesti sõjalist kui ka siseriiklikku kaitsevõimet. Eesti diplomaatiline korpus ja vastutavad ministrid eesotsas peaministriga töötavad tulemusliku NATO Madriidi tippkohtumise kursil, kust ootame Eesti julgeolekut tugevdavaid otsuseid.

Viimane siseriiklik ülioluline otsus julgeoleku tugevdamiseks tuli riigikogust. Eile võttis riigikogu 55 poolthäälega vastu Eesti ajaloo suurima valitsemisalade ülese riigireformi – laevastike ühendamise. See tähendab, et kaitseväe ja PPA laevastikud integreeritakse ühtseks laevastikuks, mille eesmärk on tõsta Eesti julgeolekuvõimet merel.