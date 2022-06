Sambucina-päev juhatas sisse orhideesuve

Leeder-sõrmkäpa (Dactylorhiza sambucina) kadumise põhjuseks arvati olevat kas kohalike tegevus, taimi korjanud ja herbariseerinud botaanikud või muud asjaolud. Täpne põhjus pole aga teada. Hilisematel aegadel on botaanikud leeder-sõrmkäppa otsinud Saaremaal mitmeid kordi ja mitmetest kohtadest on teda lausa rühmadena otsitud. Ent pole leitud. Aastaid tagasi püüti seda orhideeliiki Saaremaale reintrodutseerida, kuid see ettevõtmine ei õnnestunud. Ja siis eelmise aasta juuni alguses taasavastasid orhideeuurijad Rainar Kurbel ja Toomas Hirse leeder-sõrmkäpa Saaremaal, kuid hoopis teises kohas.