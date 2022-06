MUHU UUDISSED ⟩ Muhus oo oodata ühte koma teist

Neid juhendab Hellamoalt Laane Meeli ja kokku nad suavadkid iga kessiku Meeli juures kodu. Oo üks ääütlemata rõemus ja Muhu mõlgiga nalja otsast otsani täis punt. Sõukste juures juba igav ep akka. Ja suure naeru ja rõemu keskel mudud käed köivad ühtejuoni. Ja vat just sedaviisi nie Muhu naesed saa vuastani välja vädavadkid. Ikka tüöd ja naeru piab olema. Et nie ep lõpeks mitte. Ja kindlaste suab seda rõemu omale seltsi siis kua, kui nende tekkisid külakeskuse imetlema minna. Nõnna et sii ep aita muud, kut tulevast nädalist jalad selga ja kuipides Hellamoa puole.