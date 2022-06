Vanad võlad ja inkassonõue – kuidas käituda?

“Viimastel kuudel on aset leidnud juhtumeid, kus inkassoettevõte on nõudnud inimestelt mitmete aastate taguste võlgade tasumist. Näiteks on esinenud olukordi, kus inkassoettevõte on pöördunud inimeste poole ligi kümme aastat vana parkimistrahvi tasumise nõudega, millest trahvi saaja ise ei teadnud,” kirjutab advokaadibüroo NJORD vandeadvokaat, saarlane Ann Tarkin.