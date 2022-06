Orissaare gümnaasiumi ja Tornimäe põhikooli ühistiim võitis taas sarja TV 10 Olümpiastarti

Orissaare kooli kehalise kasvatuse õpetaja Margo Rüüteli sõnul oli tänavune hooaeg väga põnev. "Väikeste koolide seas oli kolm võrdset tiimi. Lõpuks jäi teise kohaga vahe 22 punkti ja kolmanda kohaga 177 punkti, mis on hooaja peale väga väikesed vahed (näiteks kaugushüppes võrdub 6 cm umbes 22 punktiga). Spordis peab õnne olema, tundub, et seekord oli õnn meie poolel," rõõmustas Rüütel.

Mis on nende tublide spordinoorte edu saladus? "Ega meil mingit saladust pole," vastas Margo Rüütel. "Ma arvan, et edu taga on järjepidev ja süsteemne töö. Tuleb kiita treenereid Endel Tustitit ja Kärt Õunapuud, kes lapsi treenivad."