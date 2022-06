AJA LUGU ⟩ Vene sõdur seisis püssiga voodi ees ja karjus: “Käed üles!”

Sarnaselt tuhandetele saarlastele lõhkus küüditamine 14. juunil 1941. aastal ka Kuressaare tuntud ärimehe August Kongatsi pere. Mees kirjutab oma mälestustes, et elas veel Tallinna poole sõitvas loomavagunis teadmisega, et antud sõna on seaduseks. Olid ju küüditajad lubanud, et pered jäävad kokku.