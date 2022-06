JUHTKIRI ⟩ Elluastujate aeg

Kuhu edasi? Suur osa põhikooli lõpetanuist soovib kindlasti edasi õppida gümnaasiumis. Paraku on valikuvõimalusi varasemast mõnevõrra vähem. Said ju kahest senisest gümnaasiumist Kuressaares mullu sügisel põhikoolid, samas alustas tööd riigigümnaasium. Ehk leiab igaüks siiski oma. Ja kes gümnaasiumisse minna ei plaani, selle jaoks võib Kuressaare ametikool just õige koht olla.

Tõsiasi on see, et suur osa gümnaasiumi lõpetanud noortest lahkub kodusaarelt, vähemalt mõneks ajaks – mandrile kõrgkooli. Samas olgem õnnelikud, et kõrgharidust on võimalik omandada ka kodusaarelt lahkumata. Neid, kes seda hinnata oskavad, jagub küllaga.