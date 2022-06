LUGEJA KIRI ⟩ Heli Läätse granaatpihlakas ja Legendikivi

Kord jälle Saaremaale sõites jalutanud Heli Loode tammikusse, nautinud kadastikke ning arvanud: “Siin on meri, siin on tammed, aga pihlakaid ei ole. Igatsen neid väga.”

“Oi, see on mulle suur au!”

Ära võõraks jää rahva hinges Saaremaast Floridani. Rohelise maa laul on sinu hinge ja loomingu põlistanud. Laula ikka ja jälle end vikerkaareks! Sul on lootuselaulud, et süüdata pirruna põlema kõige nõrgemadki meie seas. Peab ju tundma omaenese valgust ja põlemist – siis märkad seda ka teistes. Su aastakümnete tee on lauludest imeline kastemaa, sest tema kiirgab valgust, mis aina hetkedes kordub. Pole vaja minna teda otsima Linnuteelt, vaid rahva hingest.”