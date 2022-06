MAAGILINE AEG ⟩ Millised olid suvise pööripäeva muistsed kombed?

Ta räägib, et maarahvas ja sakslased tulid kirikute juurde kokku – ühed pattude andeksandmist saama, teised ärajooksnud orje otsima. “Mehed, naesed ja tüdrukud ohverdasivad seal oma ohvrid, vahaküünlaid, vahast hobusid, härgi, vasikaid ja lambaid, et siis loomad paremini sigiksivad; peale selle keerutasivad naesed raha kolm korda ümber pea ja viskasivad altari peale. Kui nad sedaviisi oma ohvri ohverdanud, algas jaanitule ääres priiskamine ja prassimine, joomine ja tantsimine ja torupilli puhumine, kuni see viienda, kuuenda ja seitsmenda käsu rikkumisega lõppes. Sedaviisi sündis iga kloostri ja kiriku juures jaanipäeva ajal.”