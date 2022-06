JUHTKIRI ⟩ Tõuksid – lihtne liigelda, ent kas ka turvaline?

Elektritõukerattad on Saaremaa liikluses ringi vuranud paar aastat. Populaarseim on Bolti tõukside renditeenus. Paraku on juba tavaline vaatepilt, et Bolti rohelist värvi liikumisvahendite peal seisab rohkem kui üks sõitja. See pole aga ainus probleem, mille pärast politsei ja rendifirma muretsema peavad. Enamasti sõidavad Bolti tõuksiga liiklejad ringi kaitsekiivrita. See aga tähendab, et kukkumise tagajärjed võivad olla valusad, koguni traagilised.