JAANO VINK ⟩ Kuidas olla eluga rahul, selles on küsimus

Suurem osa arvajatest ja seisukohavõtjatest asetavad end teadlikult või alateadlikult ühele või teisele poole mõttelist joont ning lükivad ritta argumente meelepärase vaatenurga toetuseks. Kogu arutelus on valdavaks kõneviisiks tingiv: võiks, oleks, peaks... See aga muudab ka strateegiaprotsessi, koostamisest kuni tegevuste elluviimiseni, üsna ümmarguseks, pehmeks ja loosunglikuks, millest ei usu kasu tõusvat enamik, kellesse see tegelikult puutub.