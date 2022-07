Ruhnu saarel avati tankla nii maismaa- kui meresõidukitele

„Jah väike saar küll, aga selle ühe sadamatanklaga kaasneb suur väärtus, mis avaldub ennekõike kütuste olemasoluga kaasneva turvatunde näol kohalikus kogukonnas. Meil on väga hea meel, et saame nii ruhnukatele, saarel suvitajatele kui sealsetele riigiasutustele ja ettevõtjatele pakkuda vajalikku väärtust,“ sõnas äsja avatud tankimisteenuse kohta energiaettevõtte AS Alexela tegevjuht Aivo Adamson.