MAAILM ⟩ Poola lõpetas Valgevene piiril müüri ehitamise

Deutsche Welle uudisteportaali andmetel on vastvalminud piiritõkke kõrgus 5,5 meetrit. Selle ehitamiseks kulutati umbes 350 miljonit eurot (teistel andmetel koguni 400 miljonit eurot). Müüri pikkus on 186 kilomeetrit – see on pea pool Valgevene-Poola piiri kogupikkusest.