Esmalt tuleb meeles pidada, et naha hooldus algab kogu keha baasvajaduste eest hoolitsemisest ehk küllaldasest ööunest ja puhkusest, piisavast puhta vee joomisest ja täisväärtusliku toidu söömisest. On teada, et uneajal toodab meie nahk elastsust andvat kollageeni ja toimub naharakkude taastumine. Selleks aga, et nahk saaks uueneda, on vaja toitaineid ja vett.